８日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。前日の米国市場で長期債相場は下落（金利は上昇）し、円債相場の重荷となった。 米国では３０年債入札の結果が低調と受け止められ、債券需給を巡る懸念が台頭した。日本国内では８日朝に日銀が７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」を公表。これを受け、日銀の早期利上げシナリオが意識された。株高の進行も債券売りを促す要因となった。