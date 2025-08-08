米スポーツサイトのアスレチックは６日（日本時間７日）にレッドソックスと８年１億３０００万ドル（約１９１億円）で契約延長した新人ロマン・アンソニー外野手（２１）の契約内容の詳細を伝えた。２０２６年は年俸２００万ドル（約２億９４００万円）、２７年は４００万ドル（約５億８８００万円）、２８年は８００万ドル（約１１億７６００万円）と上昇するエスカレーター式で、契約最終年の３３年には年俸２９００万ドル（