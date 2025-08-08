コメの価格上昇で卸が滞留させていると批判されているが、当社は世間で取り上げられているコメ卸とビジネスモデルが異なる。小売や外食産業の顧客から年間使用量を事前に聞き、その手当分の在庫をもつ。相場が上がるからと意図的にもつようなことはしない。そもそもコメ卸のビジネスモデル自体が理解されていないから、あのような報道が出た。それよりも今回のコメ騒動が起こった原因、生産量低下という問題を、なぜしっかりと報道