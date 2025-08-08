腹痛や嘔吐をきっかけに緊急入院し、診断されたのはシェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス（SLE）という2つの難病でした。たまきさん（仮称）はステロイド治療や副作用に悩まされながらも、家族や趣味、同じ病気を持つ仲間たちに支えられ、前向きに生活を送っています。発症から現在までの体験を語っていただきました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年4月取材。 体験者