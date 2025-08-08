政府が4日に示した最低賃金の目安は、過去最大の上げ幅となった。全国平均の時給は1118円。その通りになれば、全都道府県で1000円を超えることになる。物価高が続いている現状を踏まえると、それに見合った賃上げと言えるかもしれないが、特に中小企業の経営者にとっては頭の痛い問題だ。▼従業員の士気を維持するために、人件費の上昇はやむを得ない。多くの経営者はそう語る。一方で「これだけ上がるなら、今の人数で何とかやり