フジッコは電子レンジで調理できる、カップ入りの「いつでもどこでもダイズライス」を発売した。カップに水を注ぎレンジで加熱後、蒸らして出来上がる。白米に比べ糖質を89％カットの一方、たんぱく質は6.8倍摂取できる。プレーンとガパオの2種類があり、6個入で税込2268円（プレーン）、同2592円（ガパオ）。オンラインショップで販売。「ダイズライス」は21年に発売。大豆をご飯のように食べられる食品として、健康志向をとらえ