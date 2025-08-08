三島食品は7月19、20の両日、広島市中区の紙屋町スウィングで同社初のポップアップストアを開いた。リヤカー屋台のおにぎりとして話題を集めるthat’s riceとの共同企画で、飲食コーナーではおにぎりと「ゆかり」のソーセージ、ちくわなどを使った定食を提供。開店前から長蛇の列ができた。販売コーナーでは同社製品をはじめ「ゆかり」コラボの食品、Tシャツやハンカチ、エプロン、文具など通販限定品を含む様々な商品が並んだ。30