大栄環境 [東証Ｐ] が8月8日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比20.5％減の42.7億円に減り、4-9月期(上期)計画の88億円に対する進捗率は48.5％にとどまり、さらに前年同期の52.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の26.3％→21.3％に低下した。 株探ニュース