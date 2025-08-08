8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数704、値下がり銘柄数646と、値上がりが優勢だった。 個別ではかわでん、安永、パリミキホールディングスがストップ高。ＭＩＣは一時ストップ高と値を飛ばした。明豊ファシリティワークス、オーテック、ソネック、守谷商会、佐藤渡辺など145銘柄は年初来高値を更新。ソフト９９コーポレーション、フォーサイド、国際計測器、ＡＮ