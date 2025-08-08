8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11674894.0 30190 ２. 日経Ｄインバ 27960 126.59024 ３. 日経ベア２ 13485 191.3 221.7 ４. 野村日経平均 11937 198.1 43220