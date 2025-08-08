〈「看護師なんてありえない」成績の上がらない娘に激怒して“足に熱湯をかけた”ことも…学歴コンプレックスの末に娘に殺害された母親（享年58）の“教育虐待”とは？（平成30年）〉から続く「もし、あんたが看護師になるなら、病院に行って荒らしてやる。病院にいられなくなるようにしてやる」【衝撃画像・・・・】「どこにでもいそうな子」がなぜ？母親をバラバラにした『医学部9浪の娘（31）の画像』を見る2018年1月20日、