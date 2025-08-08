車内温はそれほど違いはなし。しかし紫外線防止には無駄ではない少し前までは最高気温が35度を超えると驚いたものですが、いまや36度や37度という日も珍しくなくなってきました。そんな真夏になると、駐車時にフロントガラスにサンシェードを置いているクルマを見かけますが、効果はあるのでしょうか。サンシェードを取り付けたクルマのイメージ［画像：PIXTA］【画像】「えぇぇ！」これが車内を「ソッコーで冷やす」スゴい方