「ソニー（孫興慜）、米国をワールドカップ（Ｗ杯）優勝に導いてほしい」。サッカーに疎い米国の政治家が孫興慜（ソン・フンミン、３３、ロサンゼルスＦＣ）にこう語った。ヘザー・ハットＬＡ（ロサンゼルス）市議員は７日（日本時間）、ＬＡのＢＭＯスタジアムで開かれた孫興慜のロサンゼルスＦＣ入団式に韓国系のデイブ・ミン米国連邦下院議員、ケラン・バスＬＡ市長、キム・ヨンワン駐ＬＡ総領事らと共に出席