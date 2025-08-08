既婚男性に女性を紹介したというデマに巻き込まれた俳優パク・シフ側が、「事実無根」としながら法的対応を取る方針を明らかにした。パク・シフの所属事務所ＨＯＯＦＡＣＴＯＲＹは７日、声明を発表し、「『俳優パク・シフが既婚男性に女性を紹介したが、これが家庭崩壊の大きな原因となった』という投稿について、その内容は事実無根の虚偽であることを明確にしておく」とし「これに関して速やかに措置を取る予定だ」とした。続け