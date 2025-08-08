今日8日、九州南部は強弱を繰り返し、断続的に雨が降る見込みです。鹿児島県はこれまでの記録的大雨により土砂災害の危険度が非常に高くなっています。今後もさらに総雨量が増えますので、土砂災害に最大級の警戒を続けて下さい。九州は、明日9日からの3連休も活発な前線の影響で、大雨のおそれがあります。こまめに最新の気象情報をご確認下さい。鹿児島県土砂災害の危険度が高い今日8日午前11時現在、鹿児島県霧島市に「大雨特