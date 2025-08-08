「現金のない社会」に近づいた中国のように北朝鮮の平壌（ピョンヤン）でも電子決済が普及しているという。在日本朝鮮人総連合会機関紙の朝鮮新報は７日、「世界的に急速に普及する手電話機（携帯電話）による電子支払い奉仕（サービス）が平壌でも主流になりつつある」とし「平壌の商業奉仕施設で商品代金と奉仕料金支払いを現金で決済する購買者の姿はほとんど見られなくなった」と伝えた。電子支払いシステムは北朝鮮で「電子財