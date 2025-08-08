1976年12月12日、第28回朝日杯3歳ステークスで1着だったマルゼンスキー写真／産経新聞社（堀井 六郎：昭和歌謡研究家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]マルゼンスキーの強さを示すエピソード10月5日、フランスのパリロンシャン競馬場で開催される凱旋門賞（G1、芝、2400メートル）に今年のダービー馬、クロワデュノールが挑戦します。日本馬として初の栄冠へと導くのか、この秋、日本競馬界最大の話題となるでしょう