「立山黒部アルペンルート」は、9月20日(土)〜9月23日(火・祝)の4日間、標高2,450mの室堂で音楽イベント「立山ストリートピアノ」を開催。 立山黒部アルペンルート「立山ストリートピアノ」  日時：2025年9月20日(土)〜9月23日(火・祝)9:30〜15:00場所：室堂ターミナル※雨天中止の場合あり