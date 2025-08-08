『乃が美』は、希少価値の高い岩城島のまどんなを贅沢に使用した、愛媛県産岩城まどんなジャムを、2025年8月1日(金)より全国の乃が美店舗およびオンラインストアにて販売中。 乃が美「愛媛県産岩城まどんなジャム」 ■販売価格：1本1,500円(税込)■販売期間：2025年8月1日(金)〜※ 数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。■販売対象店舗：国内店舗・ECサイト 『乃が美』は