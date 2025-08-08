この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、住宅ローンのプロである日本住宅ローンの担当者が答えます。今回取り上げるのは「40歳・会社員で年収600万円、住宅ローンの残債が2,500万円あるのですが、借り換えたほうがお得になりますか?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「借り換えがお得になるケースは?」現在40歳、会社員で年収600万円、住宅ローンの残債が2,500万円あります。今の金利より低い