第2子を妊娠しているモデルの河北麻友子（33）が、ふっくらとしたおなかの見える最新ショットを披露した。【映像】“顔出し”した夫との仲むつまじい2ショット(複数カット)2021年1月、一般男性との結婚を発表し、2歳の子どもを育てている河北。Instagramでは、夫と鼻をくっつけた幸せあふれるペアルック姿や、子どもの手が写るディズニーランドでの写真など、プライベートの様子を発信してきた。2025年5月24日の更新では、“