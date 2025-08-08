夏といえばお祭り！焼きそばやかき氷など、にぎやかな雰囲気の中で楽しむ屋台メニューは格別ですよね。イベントの際は何も気にせずに楽しみたいものですが、ダイエット中の方はちょっとした知識を身につけておくと、安心して楽しめます。今回は屋台メニューを楽しく食べるための、カロリーと食べ方ガイドを解説します。【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？知って得する！お祭りで食べる屋台メニューのカロリー