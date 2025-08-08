ブラジルの名匠、ウォルター・サレス監督の最新作「アイム・スティル・ヒア」（８月８日公開）は、１９７０年、軍事政権下のブラジルで、最愛の夫を奪われた女性の物語。彼女は、泣かない、叫ばない。でも屈服せずに静かに闘う。その姿に、その愛情に、その理性に、きっと、心揺さぶられる。目を開かれる。実在の人物たちの物語だ。（編集委員恩田泰子）２０２５年３月、第９７回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した作品