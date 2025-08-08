ジェンダーレスモデルの井手上漠（22）が、美脚際立つミニスカコーデを披露。「可愛いだけじゃなく、スタイルも完璧」「色っぽい」など、多くの反響が寄せられている。【映像】バニーガール姿や水着ショット2018年、高校1年生の時に「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場し、ファイナリストに選出された井手上。その後はタレントやモデルなど、マルチに活躍している。Instagramでは、大胆にウエストを見せた