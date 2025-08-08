高松サンポート合同庁舎 香川労働局が2024年度の障害者の就職状況についてまとめました。 就職件数は1118件（前年度比＋131件）で4年連続で増加ました。新規求職申込件数に対する就職率は45.7％（前年度比＋2.3ポイント）で4年ぶりに増加しました。 就職件数の内訳は、身体障害者が290件（34件増）、知的障害者が152件（増減なし）、精神障害者が618件（122件増）などでした。 業種別の就職先は、医療・福祉が4