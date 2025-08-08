日本航空は、鹿児島空港で大雨が降ったことから41便が欠航しました。【映像】大雨影響で日本航空41便欠航日本航空によりますと午前8時時点で、鹿児島空港で大雨が降ったことから、鹿児島空港を発着する便を中心に41便が欠航しました。欠航したのは、鹿児島と羽田、伊丹、種子島、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部を結ぶ、出発時間が午前6時25分〜午後0時55分までの便です。このため、2762人に影響が出ています。（ANNニ