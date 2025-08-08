日本の大御所女性が大谷を擁するドジャースの試合を観戦したことを報告(C)Getty Imagesドジャースの本拠地であるドジャースタジアムに現れた“大御所”が話題となっている。歌手で俳優の研ナオコさんが現地時間8月4日のカージナルス戦を観戦したことを、自身のインスタグラムで報告。ファンからは羨望の声が寄せられた。【画像】「行ってはったんですか」研ナオコさんがドジャース戦を満喫実際の投稿研さんは「念願のDodgerS