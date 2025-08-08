トランプ政権の「相互関税」をめぐり、アメリカ側が大統領令の修正を行うと表明したことを受けて、自民党の小野寺政調会長は日本政府に対し、「トランプ政権に対しては、一つ一つ慎重に確認しながら合意を進めてほしい」と述べました。自民党小野寺政調会長「やはりトランプ政権に対してはいろんな合意があったとしても、一つ一つ確認をしながら前に進めていくということが大切だと思います」自民党の小野寺政調会長はきょう午前