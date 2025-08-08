元モーニング娘。でタレントの矢口真里（42）が7日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。友人のタレント手島優（42）について語った。手島とは長年親交があるが、「スタイルが変わらない。凄い」「凄い食べる姿を見て、よくそのスタイルをキープしてるなといつも思う」「42歳でこんだけ保ってる。手島さん凄いと思う」と感嘆。美容については、手島とタレントゆしんから学んでいるという矢