◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIBAアジアカップは現地7日、グループCとDの第2戦を開催。グループCでは、中国がインドを破り連勝。サウジアラビアはヨルダンを破り、1勝1敗としました。グループDは、台湾とニュージーランドが連勝。フィリピンとイラクは2連敗となっています。グループBの日本（FIBAランク21位）は、8日午後8時10分からイラン（FIBAランク28位）