「全国豊かな海づくり大会」実行委員会による総会実施来年１１月に初めて大阪で開催来年、大阪で初めて開催される「全国豊かな海づくり大会」に向けて実行委員会による総会が行われました。８月７日、大阪市内で行われたのは、来年１１月に大阪で初めて開催される「全国豊かな海づくり大会」に向けた実行委員会の総会です。この大会は、水産資源の保護や河川の環境保全の大切さを呼びかけるため、１９８１年から毎年全国各