DeNAは8日、8月26日〜28日の対阪神戦で行われる『横濱漢祭2025』の応援総長に、角田信朗さんの3年連続となる就任決定を発表した。『横濱漢祭 2025』では、「世界で一番熱い夏と漢たちの闘い」をイベントテーマとして、熱い夏にちなんだ企画や漢たちの闘いをさらに盛り上げる企画を実施。なお、角田信朗さんの出演詳細については後日発表となる。▼ 角田信朗さん コメント「燃えたぎる酷暑の 2025今年も勝負の時ぞ来たり!!昨年