財務省が８日発表した６月の国際収支統計（速報）によると、海外とのモノやサービスの取引状況を示す経常収支は１兆３４８２億円の黒字で、黒字額は前年同月から２３・６％減った。モノの輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支の黒字額は１９・１％減の４６９６億円だった。北米向けの輸出額が１２・６％減少しており、米国の関税政策が影響したとみられる。政府開発援助（ＯＤＡ）や寄付、贈与を対象とした「第２次所得収支