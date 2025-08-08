愛知県警は8日、2023年7月以降に運転免許の学科試験で出題された計7問で採点ミスが見つかり、延べ150人の合否に影響したと発表した。試験はマークシート方式で、採点機械に問題の正誤を間違えて登録したことが原因という。
