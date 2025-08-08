長崎の被爆者4団体が「原爆の日」の9日に国への要望を伝える石破茂首相との面会の場に、被爆者と認められていない「被爆体験者」が同席する見通しであることが8日、分かった。体験者側が長崎市から案内を受けたと明らかにした。