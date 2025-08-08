けさ山形県米沢市で車と自転車が絡む事故があり、自転車に乗っていた１２歳の中学生が意識不明の状態で病院に運ばれました。（サムネは事故現場付近） 【写真を見る】12歳中学生が意識不明で搬送米沢市で車と自転車が絡む事故（山形） 消防などによりますときょう午前７時１５分ごろ、米沢市塩井町で事故があったなどと事故の関係者から消防に通報がありました。 現場では車と自転車がぶつかっていて自転車に乗っていた１２歳