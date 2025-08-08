タレントの北斗晶（58）が6日、ブログを更新。まもなく2歳の誕生日を迎える初孫・寿々ちゃんのために購入した高価なプレゼントを披露した。【映像】初孫・寿々ちゃんの顔出しショット北斗の長男・佐々木健之介さん（26）と女子プロレスラーの凛（32）との間に、2023年8月9日に誕生した寿々ちゃん。初孫を溺愛する北斗は、長男家族が住んでいたカナダをたびたび訪れていて、一緒に出かける様子などを公開していた。長男家族の