トランプ政権の「相互関税」をめぐり、アメリカ側が大統領令を修正する意向を示したことを受け、林官房長官は“合意に沿わない内容の大統領令が出たことは極めて遺憾だ”と話しました。林芳正 官房長官「相互関税に関する大統領令を発出する際の米側内部の事務処理にあたって、日米間の合意に沿っていない内容の大統領令が発出され、適用が開始されたことは極めて遺憾であります」トランプ政権は7日、新たな税率の相互関税を