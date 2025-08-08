気象庁と国土交通省は、8日午後1時から、再び記者会見を開く方針です。午前5時、鹿児島県霧島市に出された大雨の特別警報についてや河川の今後の見通しについて説明する見通しです。気象庁は午前6時からの会見では、「今後、特別警報を発表する市町村が増える可能性がある」とした上で、「大切な人の命を守るためにも特別警報の発表を待つことなく避難情報にただちに従い身の安全を確保してほしい」と呼びかけていました。