鹿児島県ではこれまでに経験したことのないような記録的な大雨となっています。前線が停滞する九州南部が雨雲の通り道となっており、午前5時前には鹿児島県に「線状降水帯」が発生。その後、同県の霧島市に「大雨特別警報」が発表されました。この影響で24時間雨量は霧島市牧之原で515.5ミリ（午前8時まで）、溝辺で506.5ミリ（午前10時20分まで）に達し、平年の8月1か月に降る降水量の2倍近い記録的な大雨となっています。朝に比