藤岡弘、の長女で女優の天翔愛（23）が、7日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。藤岡家のルールを明かした。この日は長男の俳優藤岡真威人（21）をメインゲストに、次女の天翔天音（20）、三女の藤岡舞（17）も出演。真面目な長男の恋愛を心配する愛は「藤岡家の教えで、衛生面にめちゃくちゃ気を使っていて」と語ると、「食べ物を食べる時も取り箸で取って食べたりとか。基本、家族同士でも（皿を）つ