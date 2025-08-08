◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦花巻東４―１智弁和歌山（８日・甲子園）センバツ８強の花巻東（岩手）が同準優勝の智弁和歌山を破って２回戦へ進んだ。先発の左腕・萬谷堅心（２年）は初回、１点を先制されたものの、２回以降は緩急を生かし、低めを丁寧につく粘り強い投球で智弁和歌山の強力打線を封じた。被安打７、１失点の１５６球完投勝利を「１番から９番まですごい打線だったのですが、最少失点