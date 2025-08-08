「話が違うじゃないか」──と、多くの国民が思ったに違いない。7日トランプ関税が発動されたが、これまで石破政権が説明していた内容とまったく違うものだったからだ。日本は想定以上の高い関税を課せられることになった。このままでは日本経済は壊滅的な打撃を受けかねない。この失態は石破退陣の決定打になるのではないか。【もっと読む】食い違う日米合意、「相互関税」も日本は特例対象外…トランプ関税は「持久戦」待ったな