【書評】『アメリカの新右翼トランプを生み出した思想家たち』／井上弘貴・著／新潮選書／1705円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）作曲家のすぎやまこういちは、かつて民主党政権下の日本を「日本軍と反日軍の内戦状態」と表現した。保守とリベラルが妥協の余地なく対立する状態を先駆的に言い当てた言葉だった。アメリカではそのような対立を「文化戦争」と呼び、とくにオバマ政権から第一次トランプ政権にかけて先鋭化し