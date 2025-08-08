大雨で冠水した鹿児島県霧島市内＝8日午前（霧島ジオパーク推進連絡協議会提供）8日大雨に見舞われた鹿児島県では家屋倒壊で搬送者が出たほか、道路冠水で車が漬かったり川沿いの道路が崩壊したりする被害も出た。同県姶良市では8日午前、住宅1棟が倒壊し、住人の女性2人が病院に搬送された。4人が暮らしており、うち別の女性1人と連絡が取れていない。取り残された人がいないか消防隊員らが捜索している。姶良市に隣接し、