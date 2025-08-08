石破首相はオーストラリアのアルバニージー首相との電話会談で、オーストラリア海軍新型艦を巡り、共同開発の最有力候補に日本を選んだ決定について「心から歓迎する」と表明した。林芳正官房長官が記者会見で明らかにした。