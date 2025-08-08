気象台は、午前11時4分に、大雨警報（土砂災害）を深浦町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・深浦町に発表 8日11:04時点津軽では、8日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■つがる市□洪水警報8日夕方にかけて警戒■鰺ヶ沢町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■深浦町□大雨警報【発表】・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時