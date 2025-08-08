シリーズ累計400万個突破の大人気ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」から、リラックスと美シルエットを叶える新作パンツ『ガードル イン リブフレアパンツ』が登場しました。ガードル内蔵で1枚履くだけで理想のボディラインに♡おうち時間にもお出かけにも対応する、まさに“Quality Wear”。2025年8月1日より各ECモールで発売中です。 履くだけでスタイルアップが叶う♡