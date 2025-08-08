伝説のロックバンド「BOOWY」のドラマーとして知られる高橋まこと（71）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。ミュージシャンで俳優の吉川晃司（59）が広島への原爆投下から80年の思いなどを語ったインタビューに言及した。広島県出身で被爆2世でもある吉川は6日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。アーティストとして、平和や災害復興など、社会の問題について発信してきたことにつ