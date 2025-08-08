三重県伊勢市に住む60代の男性が、SNSで知り合った人物から株への投資を勧められ、約1900万円をだまし取られました。伊勢警察署によりますと、男性は今年3月、株の売買に関する広告を介して知り合った人物から、株取引の話を持ちかけられ、勧められた投資サイトを登録し、言われるまま今年5月から7月にかけて、9回にわたり約1900万円を指定された口座に振り込み、だまし取られたということです。その後、連絡がとれなくなり、不審